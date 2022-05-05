Картина повествует о настоящей истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века.
Джамалутдин известен в истории как «великий заложник», и лента – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого происходит история о любви и предательстве, чести и долге, служении родине и верности данному слову станет главным для картины.
Премьера фильма состоится на больших экранах 26 мая.
Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 15:23
Масштабная историческая военная драма «Аманат» совсем скоро появится на больших экранах России.
Картина повествует о настоящей истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века.
Джамалутдин известен в истории как «великий заложник», и лента – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого происходит история о любви и предательстве, чести и долге, служении родине и верности данному слову станет главным для картины.
Последнее от Дарья
- В преддверии Дня Победы обсуждена подготовка к проведению праздничных мероприятий
- В Дагестане около 150 000 детей стали участниками футбольной школьной лиги
- Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу стартовали 30 апреля
- Сажид Сажидов встретился с фигуристкой Сальмой Агамовой
- Дагестанские школьники приняли участие в Межрегиональном форуме по астрофизике