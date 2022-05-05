ЗАМАНА - Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны

Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны

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05 мая, 2022. Четверг 15:23
Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны

Масштабная историческая военная драма «Аманат» совсем скоро появится на больших экранах России.

Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны
Культура

Картина повествует о настоящей истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века. Джамалутдин известен в истории как «великий заложник», и лента – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого происходит история о любви и предательстве, чести и долге, служении родине и верности данному слову станет главным для картины.
Премьера фильма состоится на больших экранах 26 мая.

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