Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны

Картина повествует о настоящей истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века. Джамалутдин известен в истории как «великий заложник», и лента – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого происходит история о любви и предательстве, чести и долге, служении родине и верности данному слову станет главным для картины.

Премьера фильма состоится на больших экранах 26 мая.