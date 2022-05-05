ЗАМАНА - Вышел официальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

Вышел официальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

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05 мая, 2022. Четверг 10:07
Вышел официальный трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

Корпорация Disney выпустила полноценный трейлер шоу «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли. Он был опубликован в День Звёздных войн, который фанаты отмечают 4 мая.

Сериал повествует о событиях, которые происходили спустя 10 лет после действия картины «Месть ситхов». Оби-Ван Кеноби тайно приглядывает за маленьким Люком Скайуокером на планете Татуин, но ему необходимо выйти на свет из-за новой опасности. Сериал выйдет на стриминговой площадке Disney+ 27 мая.

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