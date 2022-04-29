«Господство» завершит трилогию «Мир Юрского периода», а также более тесно свяжет ленту с «Парком Юрского периода». В фильме появятся герои Сэма Нила, Лоры Дёрн и Джеффа Голдблюм, помимо персонажей Брайс Даллас Ховард, Криса Пратта и Омар Си.
Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство»
- Автор Дарья
- 29 апреля, 2022. Пятница 02:25
Компания Universal опубликовала еще один трейлер блокбастера «Мир Юрского периода: Господство». Картина появится на больших экранах 10 июня 2022 года, а в России премьера была намечена на 9 июня.
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