ЗАМАНА - Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Автор
29 апреля, 2022. Пятница 02:25
Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Компания Universal опубликовала еще один трейлер блокбастера «Мир Юрского периода: Господство». Картина появится на больших экранах 10 июня 2022 года, а в России премьера была намечена на 9 июня.

«Господство» завершит трилогию «Мир Юрского периода», а также более тесно свяжет ленту с «Парком Юрского периода». В фильме появятся герои Сэма Нила, Лоры Дёрн и Джеффа Голдблюм, помимо персонажей Брайс Даллас Ховард, Криса Пратта и Омар Си.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top