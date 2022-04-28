Трейлер второго «Аватара» выйдет 4 мая

4 мая фанаты фильма смогут посмотреть первый полноценный трейлер, его будут показывать в кинотеатрах. 23 сентября в повторный прокат с улучшенными картинкой и звуком выйдет первая часть «Аватара». «Нам необходимо убедиться, что зрители получат опыт, который они не смогут получить больше нигде», — заявил продюсер Джон Ландау. На больших экранах «Аватар: Путь воды» появится 15 декабря.