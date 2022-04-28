Сюжет у ленты такой: Чип и Дейл были лишь актерами анимационного телепроекта о детективах. Они уходят из мира кино, чтобы попытаться наладить свою жизнь. Однако вскоре им придется вспомнить свое дело и спасти жизнь другу-актеру. Мультфильм можно будет посмотреть на Disney+ с 20 мая.
Опубликован новый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 09:47
Для просмотра стал доступен новый трейлер мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь», в котором анимационные зверушки живут в «реальном мире». Ролик представляет компания Disney.
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