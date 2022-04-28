Опубликован новый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Сюжет у ленты такой: Чип и Дейл были лишь актерами анимационного телепроекта о детективах. Они уходят из мира кино, чтобы попытаться наладить свою жизнь. Однако вскоре им придется вспомнить свое дело и спасти жизнь другу-актеру. Мультфильм можно будет посмотреть на Disney+ с 20 мая.