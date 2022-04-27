Стоит напомнить, что в текущем году в регионе объявлен год 90-летия Фазу Алиевой. Постановление о праздновании юбилея поэтессы было подписано руководителем республики Сергеем Меликовым в октябре прошлого года, после чего был сформирован оргкомитет и создан соответствующий план.
Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2022. Среда 16:14
Собрание депутатов Хунзахского района присвоило Дому культуры в селе Кахикал имя народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.
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