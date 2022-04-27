ЗАМАНА - Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе

Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе

Автор
27 апреля, 2022. Среда 16:14
Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе

Собрание депутатов Хунзахского района присвоило Дому культуры в селе Кахикал имя народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.

Имя Фазу Алиевой присвоено Дому культуры в Хунзахском районе
Культура

Стоит напомнить, что в текущем году в регионе объявлен год 90-летия Фазу Алиевой. Постановление о праздновании юбилея поэтессы было подписано руководителем республики Сергеем Меликовым в октябре прошлого года, после чего был сформирован оргкомитет и создан соответствующий план.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top