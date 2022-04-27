ЗАМАНА - Студия Marvel опубликовала новый тизер «Доктора Стрэнджа 2»

Студия Marvel опубликовала новый тизер «Доктора Стрэнджа 2»

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27 апреля, 2022. Среда 08:24
Студия Marvel опубликовала новый тизер «Доктора Стрэнджа 2»

На YouTube стал доступен для просмотра новый тизер ленты «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия».

Блокбастер планировали показать в России 5 мая, но Disney приостановила деятельность своей компании в стране. Ранее сообщалось, что «Бюллетень кинопрокатчика» уже убрал из своего графика майские премьеры картин корпорации Disney.

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