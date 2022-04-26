«Веном 2» собрал в мире 502 млн долларов, информирует Variety.
В планах компании значатся также съемки новой части «Охотников за привидениями». Новый фильм станет продолжением перезагрузки картины «Охотники за привидениями: Наследники».
Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 14:12
Кинокомпания Sony Pictures рассказала о начале производства 3-й части франшизы «Веном». Решение о выпуске еще одного фильма серии предопределил успех прошлых двух лент.
«Веном 2» собрал в мире 502 млн долларов, информирует Variety.
В планах компании значатся также съемки новой части «Охотников за привидениями». Новый фильм станет продолжением перезагрузки картины «Охотники за привидениями: Наследники».
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