ЗАМАНА - Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»

Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»

Автор
26 апреля, 2022. Вторник 14:12
Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»

Кинокомпания Sony Pictures рассказала о начале производства 3-й части франшизы «Веном». Решение о выпуске еще одного фильма серии предопределил успех прошлых двух лент.

Sony Pictures выпустит третью часть «Венома»
Культура

«Веном 2» собрал в мире 502 млн долларов, информирует Variety. В планах компании значатся также съемки новой части «Охотников за привидениями». Новый фильм станет продолжением перезагрузки картины «Охотники за привидениями: Наследники».


Прочитано 5 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top