Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

Все полученные в этот день деньги от продажи билетов были пожертвованы фонду «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, отдавших жизнь в ходе специальной военной операции в Украине. Стоит напомнить, что премьера постановки «Глаз великана» режиссёра Рабадана Ильясова прошла в начале апреля этого года, за этот период его посетили более тысячи детей Избербаша.