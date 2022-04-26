ЗАМАНА - Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

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26 апреля, 2022. Вторник 10:52
Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»

Показ детского спектакля «Глаз великана» по сказочной пьесе Мухамеда Добагова прошел на сцене Даргинского театра имени О. Батырая в рамках большой благотворительной акции «Открытый занавес», информирует пресс-служба театра.

Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
Культура

Все полученные в этот день деньги от продажи билетов были пожертвованы фонду «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, отдавших жизнь в ходе специальной военной операции в Украине. Стоит напомнить, что премьера постановки «Глаз великана» режиссёра Рабадана Ильясова прошла в начале апреля этого года, за этот период его посетили более тысячи детей Избербаша.

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