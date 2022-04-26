Все полученные в этот день деньги от продажи билетов были пожертвованы фонду «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, отдавших жизнь в ходе специальной военной операции в Украине. Стоит напомнить, что премьера постановки «Глаз великана» режиссёра Рабадана Ильясова прошла в начале апреля этого года, за этот период его посетили более тысячи детей Избербаша.
Даргинский театр участвует во Всероссийской благотворительной акции «Открытый занавес»
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 10:52
Показ детского спектакля «Глаз великана» по сказочной пьесе Мухамеда Добагова прошел на сцене Даргинского театра имени О. Батырая в рамках большой благотворительной акции «Открытый занавес», информирует пресс-служба театра.
Последнее от Дарья
- Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 может оставаться в тканях до нескольких месяцев
- Народный фронт призывает Минприроды РД ликвидировать свалки в трех муниципалитетах
- Более 4000 человек, находящихся под риском увольнения, трудоустроят в рамках республиканской программы
- Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей
- «Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы