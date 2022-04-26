Стоит напомнить, что XXI Молодежные Дельфийские игры проходят с 22 по 27 апреля в Красноярске. В рамках мероприятия группа показала номера «Моя горянка» и «Дети гор». Глава региональной делегации на Дельфийских играх, заместитель руководителя РМЦ Минмолодежи Дагестана Гульнара Алиева напомнила, что республика впервые заняла первое место на этом конкурсе.
Дагестанский танцевальный ансамбль «Ак-таш» победил на «Дельфийских играх»
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 08:12
Вчера, 25 апреля, на XXI Молодежных Дельфийских играх по результатам второго тура конкурсного отбора в номинации «Народный танец» (возрастная группа 10-13 лет) победителем стал республиканский танцевальный ансамбль «Ак-таш» – Школа лезгинки «Горцы», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.
Последнее от Дарья
- Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей
- «Матери России» РД провели викторину ко Дню Победы
- Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»
- Для школьников Каспийска провели открытый урок о создании комфортной городской среды
- Меры по обеспечению устойчивости развития экономики региона обсудили под руководством руководителя РД