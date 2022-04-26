ЗАМАНА - Дагестанский танцевальный ансамбль «Ак-таш» победил на «Дельфийских играх»

Дагестанский танцевальный ансамбль «Ак-таш» победил на «Дельфийских играх»

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26 апреля, 2022. Вторник 08:12
Дагестанский танцевальный ансамбль «Ак-таш» победил на «Дельфийских играх»

Вчера, 25 апреля, на XXI Молодежных Дельфийских играх по результатам второго тура конкурсного отбора в номинации «Народный танец» (возрастная группа 10-13 лет) победителем стал республиканский танцевальный ансамбль «Ак-таш» – Школа лезгинки «Горцы», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Дагестанский танцевальный ансамбль «Ак-таш» победил на «Дельфийских играх»
Культура

Стоит напомнить, что XXI Молодежные Дельфийские игры проходят с 22 по 27 апреля в Красноярске. В рамках мероприятия группа показала номера «Моя горянка» и «Дети гор».  Глава региональной делегации на Дельфийских играх, заместитель руководителя РМЦ Минмолодежи Дагестана Гульнара Алиева напомнила, что республика впервые заняла первое место на этом конкурсе.

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