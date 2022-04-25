ЗАМАНА - 90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки»

90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки»

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25 апреля, 2022. Понедельник 10:47
90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки» 90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки»

Завтра, 26 апреля, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в рамках проекта «Самородки» пройдет открытие выставки республиканской художницы Асият Идрисовой «Тропинки жизни Асият из Хубара», информирует пресс-служба РДНТ.

90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки»
Культура

Выставка пройдет при поддержке министерства культуры региона и Республиканского Дома народного творчества при содействии Национальной библиотеки Махачкалы. Мероприятие начнется в 16:00. Экспозицию можно будет посмотреть до 13 мая.

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