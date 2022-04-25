Выставка пройдет при поддержке министерства культуры региона и Республиканского Дома народного творчества при содействии Национальной библиотеки Махачкалы. Мероприятие начнется в 16:00. Экспозицию можно будет посмотреть до 13 мая.
90-летняя дагестанская художница Асият Идрисова выставит свои работы в рамках проекта «Самородки»
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 10:47
Завтра, 26 апреля, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в рамках проекта «Самородки» пройдет открытие выставки республиканской художницы Асият Идрисовой «Тропинки жизни Асият из Хубара», информирует пресс-служба РДНТ.