Если сравнивать с первым сезоном популярного шоу «Игра престолов», то он стоил всего 100 млн долларов.
«Дом дракона» повествует о событиях за 200 лет до описанных в оригинальном сериале. В основу сюжета легло произведение Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении легендарной династии Таргариен в Вестеросе.
Первая серия «Дома дракона» станет доступна на HBO Max 21 августа.
HBO потратил 200 млн долларов на сериал «Дом дракона»
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 08:25
Стриминговая площадка HBO потратила на производство каждой серии «Дом дракона» в среднем 20 млн долларов. Съемки первого сезона обошлись примерно в 200 млн долларов.
Если сравнивать с первым сезоном популярного шоу «Игра престолов», то он стоил всего 100 млн долларов.
«Дом дракона» повествует о событиях за 200 лет до описанных в оригинальном сериале. В основу сюжета легло произведение Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении легендарной династии Таргариен в Вестеросе.
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