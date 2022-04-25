ЗАМАНА - В кинотеатрах "Москино" перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане

В кинотеатрах "Москино" перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане

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25 апреля, 2022. Понедельник 01:18
В кинотеатрах &quot;Москино&quot; перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане

Видеоролик о достопримечательностях Дагестана будут показывать перед стартом сеансов в кинотеатрах "Москино". Его можно будет увидеть в течение всего летнего туристического сезона, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу постоянного представительства республики при главе России.

В кинотеатрах "Москино" перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане
Культура

Уточняют, что в ролике можно будет увидеть пейзажи Каспийского моря, древнего села Гуниб, заброшенного села Гамсутль, Сулакского каньона и бархана Сарыкум. По сведениям пресс-службы, данные места ежегодно посещают тысячи путешественников.

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