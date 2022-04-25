В кинотеатрах "Москино" перед сеансами будут показывать видеоролик о Дагестане

Автор Дарья

Видеоролик о достопримечательностях Дагестана будут показывать перед стартом сеансов в кинотеатрах "Москино". Его можно будет увидеть в течение всего летнего туристического сезона, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу постоянного представительства республики при главе России.