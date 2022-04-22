ЗАМАНА - Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

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22 апреля, 2022. Пятница 10:42
Pixar выпустила новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Корпорация Pixar выпустила новый трейлер анимационной картины «Базз Лайтер». Ролик можно посмотреть на YouTube.

Лента повествует о космических приключениях летчика-испытателя Базза Лайтера, который является прототипом одноименного персонажа из «Истории игрушек». Героев мультфильма озвучили Крис Эванс, Кеке Палмер, Тайка Вайтити и Джеймс Бролин. На больших экранах мультфильм появится 17 июня 2022 года.

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