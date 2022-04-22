Компания Disney отказалась работать с Деппом из-за обвинений в его адрес в домашнем насилии со стороны бывшей супруги Эмбер Херд. В данный момент между ними снова идет судебная тяжба. Актер утверждает, что заявления экс-жены лишили его возможности сняться в 6 части «Пиратов Карибского моря». Он не вернется к роли Воробья даже в том случае, если Disney предложат ему сотни миллионов долларов.
Джонни Депп отказался сниматься в продолжении «Пиратов Карибского моря»
- Автор Дарья
- 22 апреля, 2022. Пятница 08:11
Джонни Депп заявил, что не вернется к роли Джека Воробья в картине «Пираты Карибского моря». Артист уверен, что не согласится на эту работу даже в том случае, если представители Disney сами к нему обратятся.
Последнее от Дарья
- Расследование ДТП с тремя погибшими подростками на контроле у прокуратуры
- Яхья Бучаев утвержден главой Минобрнауки Дагестана
- Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане
- Комментарий министра по делам молодежи РД К. Саидоа об акции «Знамя Победы»
- Глава Дагестана: «Успех регионов закладывается в муниципалитетах»