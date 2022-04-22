Джонни Депп отказался сниматься в продолжении «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп заявил, что не вернется к роли Джека Воробья в картине «Пираты Карибского моря». Артист уверен, что не согласится на эту работу даже в том случае, если представители Disney сами к нему обратятся.

Компания Disney отказалась работать с Деппом из-за обвинений в его адрес в домашнем насилии со стороны бывшей супруги Эмбер Херд. В данный момент между ними снова идет судебная тяжба. Актер утверждает, что заявления экс-жены лишили его возможности сняться в 6 части «Пиратов Карибского моря». Он не вернется к роли Воробья даже в том случае, если Disney предложат ему сотни миллионов долларов.