ЗАМАНА - Премьера мультфильма «Человека-паука: Через вселенные» перенесена на 2023 год

Премьера мультфильма «Человека-паука: Через вселенные» перенесена на 2023 год

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21 апреля, 2022. Четверг 13:48
Премьера мультфильма «Человека-паука: Через вселенные» перенесена на 2023 год

Корпорация Sony Pictures объявила о переносе премьеры второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Премьера пройдет 2 июня 2023 года.

Премьера мультфильма «Человека-паука: Через вселенные» перенесена на 2023 год
Культура

Третья же часть серии появится 29 марта 2024 года. Новые ленты выйдут и в формате IMax. Полнометражный анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» создают Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон. Картина повествует о чернокожем Человеке-пауке, который знакомится со своими коллегами из параллельных вселенных. Вместе они сражаются со злодеями, появляющимися из других миров.

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