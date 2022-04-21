Премьера мультфильма «Человека-паука: Через вселенные» перенесена на 2023 год

Третья же часть серии появится 29 марта 2024 года. Новые ленты выйдут и в формате IMax. Полнометражный анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» создают Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон. Картина повествует о чернокожем Человеке-пауке, который знакомится со своими коллегами из параллельных вселенных. Вместе они сражаются со злодеями, появляющимися из других миров.