ЗАМАНА - Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане

Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане

Автор
20 апреля, 2022. Среда 13:47
Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане

Вчера, 19 апреля, в Махачкале провели форум-фестиваль народной инструментальной музыки «Мелодии гор», информирует пресс-служба министерства культуры региона.

Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане
Культура

Концерт, организованный Минкультуры региона и Республиканским Домом народного творчества, прошел в рамках Года культурного наследия народов РФ. 
В мероприятии с номерами выступили исполнители почти из 18 муниципалитетов Дагестана. Они сыграли музыку на народных музыкальных инструментах: зурне, нагаре, тафтаре, сазе, таре, пандуре, кумузе, мандолине, балалайке.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top