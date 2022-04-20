Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане

Концерт, организованный Минкультуры региона и Республиканским Домом народного творчества, прошел в рамках Года культурного наследия народов РФ.

В мероприятии с номерами выступили исполнители почти из 18 муниципалитетов Дагестана. Они сыграли музыку на народных музыкальных инструментах: зурне, нагаре, тафтаре, сазе, таре, пандуре, кумузе, мандолине, балалайке.