Концерт, организованный Минкультуры региона и Республиканским Домом народного творчества, прошел в рамках Года культурного наследия народов РФ.
В мероприятии с номерами выступили исполнители почти из 18 муниципалитетов Дагестана. Они сыграли музыку на народных музыкальных инструментах: зурне, нагаре, тафтаре, сазе, таре, пандуре, кумузе, мандолине, балалайке.
Фестиваль народной музыки «Мелодии гор» прошел в Дагестане
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 13:47
Вчера, 19 апреля, в Махачкале провели форум-фестиваль народной инструментальной музыки «Мелодии гор», информирует пресс-служба министерства культуры региона.
Концерт, организованный Минкультуры региона и Республиканским Домом народного творчества, прошел в рамках Года культурного наследия народов РФ.
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