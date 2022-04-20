Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»

Блогер Джефф Снайдер рассказал, что по имеющимся у него сведениям, проект пребывает на ранней стадии реализации, компания сейчас предлагает сценаристам предоставить свои варианты, которые могут стать основой для будущей ленты. «Хорошая интеллектуальная собственность никогда не уходит по-настоящему в эпоху стриминговых площадок», — подчеркнул блогер.