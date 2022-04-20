ЗАМАНА - Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»

Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»

Автор
20 апреля, 2022. Среда 10:11
Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»

Корпорация Lionsgate планирует перезагрузить известную хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр». Об этом 19 апреля информирует сайт Comicbook.

Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»
Культура

Блогер Джефф Снайдер рассказал, что по имеющимся у него сведениям, проект пребывает на ранней стадии реализации, компания сейчас предлагает сценаристам предоставить свои варианты, которые могут стать основой для будущей ленты. «Хорошая интеллектуальная собственность никогда не уходит по-настоящему в эпоху стриминговых площадок», — подчеркнул блогер.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top