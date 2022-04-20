Блогер Джефф Снайдер рассказал, что по имеющимся у него сведениям, проект пребывает на ранней стадии реализации, компания сейчас предлагает сценаристам предоставить свои варианты, которые могут стать основой для будущей ленты. «Хорошая интеллектуальная собственность никогда не уходит по-настоящему в эпоху стриминговых площадок», — подчеркнул блогер.
Lionsgate планирует перезагрузить хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр»
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 10:11
Корпорация Lionsgate планирует перезагрузить известную хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр». Об этом 19 апреля информирует сайт Comicbook.
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