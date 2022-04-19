ЗАМАНА - Marvel показала первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel показала первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

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19 апреля, 2022. Вторник 14:15
Marvel показала первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

В интернете стал доступен к просмотру первый тизер блокбастера «Тор: Любовь и гром», который выйдет на больших экранах уже в июле. 

В новой части про скандинавского героя речь пойдет о тех событиях, что произошли после того, как Тор отправляется бороздить просторы космоса вместе с командой Стражей Галактики. Зрителям откроют причину, по которой Джейн Фостер получает силу и могущество Тора. В картине также появится один из самых злобных злодеев комиксов Marvel — Горр. К своим ролям в ленте вернулись Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон и Джейми Александер. В касте также участвуют Кристиан Бэйл и Рассел Кроу. Режиссером является Тайка Вайтити, который снимал и прошлую часть. В России фильм должен появиться в кинотеатрах 7 июля 2022 года.

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