Как заявил Снайдер, Момоа может озвучить главного персонажа киноадаптации. Журналист также добавил, что корпорация Warner Bros., которая занимается производством ленты, планирует сделать из Minecraft франшизу.
Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2022. Вторник 08:20
Голливудский актёр Джейсон Момоа возможно примет участие в экранизации игры Minecraft. Об этом проинформировал журналист Джефф Снайдер вчера, 18 апреля.
Последнее от Дарья
- Из-за «стелс-Омикрона» врачи стали чаще болеть коронавирусом
- В Дагестане запустили сборку легкомоторных самолетов МАИ-411
- Дагестан и Беларусь укрепят и расширят сотрудничество
- Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллективом Минимущества Дагестана
- Депутат Хабибулла Магомедов организовал ифтар с участием более 3 тысяч человек