ЗАМАНА - Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft

Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft

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19 апреля, 2022. Вторник 08:20
Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft

Голливудский актёр Джейсон Момоа возможно примет участие в экранизации игры Minecraft. Об этом проинформировал журналист Джефф Снайдер вчера, 18 апреля.

Джейсон Момоа может принять участие в экранизации игры Minecraft
Культура

Как заявил Снайдер, Момоа может озвучить главного персонажа киноадаптации. Журналист также добавил, что корпорация Warner Bros., которая занимается производством ленты, планирует сделать из Minecraft франшизу.

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