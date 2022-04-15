Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом

"Раскрою маленькую тайну — Владимир Толстой, советник президента и мой супруг, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче", — поделилась жена Владимира Толстого на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев. Она заметила, что к празднованию 200-летнего юбилея Льва Толстого в 2028 году будет "много фильмов и спектаклей по романам и рассказам писателя".