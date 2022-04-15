ЗАМАНА - Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом

Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом

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15 апреля, 2022. Пятница 16:21
Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой создал сценарий о своем легендарном прапрадеде — великом русском писателе Льве Толстом, информирует РИА "Новости", ссылаясь на его супругу, руководителя музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерину Толстую.

Владимир Толстой написал сценарий сериала о своем прапрадеде писателе Льве Толстом
Культура

"Раскрою маленькую тайну — Владимир Толстой, советник президента и мой супруг, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче", — поделилась жена Владимира Толстого на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев. Она заметила, что к празднованию 200-летнего юбилея Льва Толстого в 2028 году будет "много фильмов и спектаклей по романам и рассказам писателя".

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