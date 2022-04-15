ЗАМАНА - Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре

Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре

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15 апреля, 2022. Пятница 14:07
Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре

На сцене Даргинского театра имени О. Батырая прошла премьера комедийного спектакля «Свадьба Чоная» по пьесе Жагафара Токумаева на даргинском языке, информирует пресс-службе театра.

Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре
Культура

В новой постановке автора, заслуженного артиста России Наримана Алиева, основных персонажей сыграли заслуженная артистка Дагестана Аминат Дациева и талантливый артист театра Нурбаганд Идрисов.  Зрители посмотрели спектакль о богатом женихе Чонае, который все аспекты жизни измеряет деньгами. Когда-то он управлял базой и брал взятки. Во времена перестройки Чонай стал «акулой в бизнесе». Он купил большой особняк, автомобили, нанял верных слуг и влиятельных друзей.

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