В новой постановке автора, заслуженного артиста России Наримана Алиева, основных персонажей сыграли заслуженная артистка Дагестана Аминат Дациева и талантливый артист театра Нурбаганд Идрисов. Зрители посмотрели спектакль о богатом женихе Чонае, который все аспекты жизни измеряет деньгами. Когда-то он управлял базой и брал взятки. Во времена перестройки Чонай стал «акулой в бизнесе». Он купил большой особняк, автомобили, нанял верных слуг и влиятельных друзей.
Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2022. Пятница 14:07
На сцене Даргинского театра имени О. Батырая прошла премьера комедийного спектакля «Свадьба Чоная» по пьесе Жагафара Токумаева на даргинском языке, информирует пресс-службе театра.
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