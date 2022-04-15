Премьера спектакля «Свадьба Чоная» прошла в Даргинском театре

На сцене Даргинского театра имени О. Батырая прошла премьера комедийного спектакля «Свадьба Чоная» по пьесе Жагафара Токумаева на даргинском языке, информирует пресс-службе театра.

В новой постановке автора, заслуженного артиста России Наримана Алиева, основных персонажей сыграли заслуженная артистка Дагестана Аминат Дациева и талантливый артист театра Нурбаганд Идрисов. Зрители посмотрели спектакль о богатом женихе Чонае, который все аспекты жизни измеряет деньгами. Когда-то он управлял базой и брал взятки. Во времена перестройки Чонай стал «акулой в бизнесе». Он купил большой особняк, автомобили, нанял верных слуг и влиятельных друзей.