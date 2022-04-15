ЗАМАНА - Конкурс на знание стихов Фазу Алиевой прошел среди студентов дагестанских вузов и ссузов

Конкурс на знание стихов Фазу Алиевой прошел среди студентов дагестанских вузов и ссузов

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15 апреля, 2022. Пятница 08:18
Конкурс на знание стихов Фазу Алиевой прошел среди студентов дагестанских вузов и ссузов

В Театре поэзии провели региональный студенческий конкурс чтецов «Я родилась горянкой…», приуроченный к 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой, информирует пресс-служба театра.

Конкурс на знание стихов Фазу Алиевой прошел среди студентов дагестанских вузов и ссузов
Культура

В мероприятии поучаствовали 34 студента, проходящие обучение в университетах и колледжах региона.
Все участники конкурса получили в подарок книги и сертификаты от семьи Фазу Алиевой. Победителям вручили дипломы и денежные призы.

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