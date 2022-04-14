Гитару Кобейна из клипа Smells like teen spirit выставили на аукцион

Гитару вокалиста легендарной гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, с которой он снялся в клипе на песню Smells like teen spirit, выставили на аукцион, информирует Forbes.

Торги пройдут в мае. По сведениям издания, инструмент может уйти с молотка за 800 000 долларов. Часть выручки отправят в благотворительные компании по защите психического здоровья. Курт Кобейн снимается в клипе Smells like teen spirit с гитарой Fender Mustang 1969. У вокалиста Nirvana было два инструмента этого бренда. Последние годы гитару можно было увидеть в Музее поп-культуры в Сиэтле.