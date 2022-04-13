День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана

Для детей провели классные часы, открытые мероприятия, тематические конкурсы и викторины. Учителя им рассказали о том, как люди стали осваивать космос, почему именно 12 апреля называется Днем космонавтики, и вспомнили важные для этой профессии фамилии. Был проведен и единый урок, посвященный полету Юрия Гагарина в космос.