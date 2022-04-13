ЗАМАНА - День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана

День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана

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13 апреля, 2022. Среда 13:52
День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана

Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, прошли во всех школах Дагестана, информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

День космонавтики отпраздновали в школах Дагестана
Культура

Для детей провели классные часы, открытые мероприятия, тематические конкурсы и викторины. Учителя им рассказали о том, как люди стали осваивать космос, почему именно 12 апреля называется Днем космонавтики, и вспомнили важные для этой профессии фамилии. Был проведен и единый урок, посвященный полету Юрия Гагарина в космос.

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