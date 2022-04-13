Накануне авторы проекта сообщили, что серии 4 сезона станут намного длиннее: не меньше 60 минут. Таким образом создатели шоу попытаются донести до поклонников максимально много информации из мифологии "Очень странных дел". Выход первой части 4 сезона пройдет 27 мая, а вторая появится 1 июля.
Netflix показал трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2022. Среда 10:52
Стриминговая площадка Netflix представила полноценный трейлер 4 сезона шоу «Очень странные дела». Его можно посмотреть на YouTube.
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