Netflix показал трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговая площадка Netflix представила полноценный трейлер 4 сезона шоу «Очень странные дела». Его можно посмотреть на YouTube.

Накануне авторы проекта сообщили, что серии 4 сезона станут намного длиннее: не меньше 60 минут. Таким образом создатели шоу попытаются донести до поклонников максимально много информации из мифологии "Очень странных дел". Выход первой части 4 сезона пройдет 27 мая, а вторая появится 1 июля.