ЗАМАНА - Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле

Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле

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12 апреля, 2022. Вторник 16:34
Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле

Картина режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 21 апреля снова появится на больших экранах. Россияне смогут посмотреть комедию с полностью отреставрированным изображением и звуком, информирует РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».

Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле
Культура

Повторный прокат ленты пройдет в рамках реализации проекта «АртКиноПрокат». До этого при его помощи в кинотеатрах снова продемонстрировали советские легендарные фильмы, например, «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и т.д.

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