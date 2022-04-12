Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» выходит в повторный прокат в апреле

Автор Дарья

Картина режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 21 апреля снова появится на больших экранах. Россияне смогут посмотреть комедию с полностью отреставрированным изображением и звуком, информирует РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».