ЗАМАНА - HBO Max выпустит «Бэтмена» на день раньше

HBO Max выпустит «Бэтмена» на день раньше

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12 апреля, 2022. Вторник 13:51
HBO Max выпустит «Бэтмена» на день раньше

Блокбастер «Бэтмен» станет доступен для просмотра на стриминговой площадке HBO Max на день раньше объявленного. Дата цифрового релиза пройдет 18 апреля.

HBO Max выпустит «Бэтмена» на день раньше
Культура

«Бэтмен» повествует о становлении миллиардера Брюса Уэйна. Ему предстоит бороться с Загадочником, который раскрывает перед супергероем страшную тайну прошлого его родителей.

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