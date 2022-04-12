«Бэтмен» повествует о становлении миллиардера Брюса Уэйна. Ему предстоит бороться с Загадочником, который раскрывает перед супергероем страшную тайну прошлого его родителей.
HBO Max выпустит «Бэтмена» на день раньше
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 13:51
Блокбастер «Бэтмен» станет доступен для просмотра на стриминговой площадке HBO Max на день раньше объявленного. Дата цифрового релиза пройдет 18 апреля.
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