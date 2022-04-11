Дагестанцы могут принять участие в телемарафоне ВГТРК «С чего начинается Родина»

Поучаствовать могут дагестанцы в возрасте от 10 до 35 лет. С 11 апреля начинается республиканский этап, победители которого будут представлять свои субъекты уже на окружном этапе. Региональный этап идет с 12 по 26 апреля включительно. Принять участие в нём могут музыканты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли. Конкурсное жюри будет состоять из деятелей культуры, а также представителей ГТРК «Дагестан».

Для участия нужно записать ролик с исполнением песни на патриотическую тематику и прислать оформленную заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Форму заявки получить можно по ссылке.