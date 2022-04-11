ЗАМАНА - Дагестанцы могут принять участие в телемарафоне ВГТРК «С чего начинается Родина»

Дагестанцы могут принять участие в телемарафоне ВГТРК «С чего начинается Родина»

Автор
11 апреля, 2022. Понедельник 16:24
Дагестанцы могут принять участие в телемарафоне ВГТРК «С чего начинается Родина»

"ВГТРК" объявило о старте приема заявок на участие в телевизионном марафоне молодежной патриотической песни «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».  

Дагестанцы могут принять участие в телемарафоне ВГТРК «С чего начинается Родина»
Культура

Поучаствовать могут дагестанцы в возрасте от 10 до 35 лет. С 11 апреля начинается республиканский этап, победители которого будут представлять свои субъекты уже на окружном этапе. Региональный этап идет с 12 по 26 апреля включительно. Принять участие в нём могут музыканты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли. Конкурсное жюри будет состоять из деятелей культуры, а также представителей ГТРК «Дагестан».

Для участия нужно записать ролик с исполнением песни на патриотическую тематику и прислать оформленную заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Форму заявки получить можно по ссылке.

Прочитано 39 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top