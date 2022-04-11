ЗАМАНА - Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале

Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале

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11 апреля, 2022. Понедельник 08:19
Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале

Театр поэзии приглашает на встречу с народным художником Дагестана Ибрагимхалилом Супьяновым, информирует пресс-служба театра.

Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале
Культура

«12 апреля в 18:00 ч. в Театре поэзии пройдет встреча с народным художником региона Ибрагимхалилом Супьяновым. Он в атмосферной обстановке театра ответит на вопросы ведущего и зрителей о своей жизни, поведает о своей работе. Принять участи может каждый желающий. 

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