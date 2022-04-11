Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале

«12 апреля в 18:00 ч. в Театре поэзии пройдет встреча с народным художником региона Ибрагимхалилом Супьяновым. Он в атмосферной обстановке театра ответит на вопросы ведущего и зрителей о своей жизни, поведает о своей работе. Принять участи может каждый желающий.