«12 апреля в 18:00 ч. в Театре поэзии пройдет встреча с народным художником региона Ибрагимхалилом Супьяновым. Он в атмосферной обстановке театра ответит на вопросы ведущего и зрителей о своей жизни, поведает о своей работе. Принять участи может каждый желающий.
Вечер с художником Ибрагимхалилом Супьяновым состоится в Махачкале
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2022. Понедельник 08:19
Театр поэзии приглашает на встречу с народным художником Дагестана Ибрагимхалилом Супьяновым, информирует пресс-служба театра.
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