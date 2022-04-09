Первый сезон шоу основывался на романе Яны Вагнер “Вонгозеро”, сюжет второго является оригинальной работой сценариста Романа Кантора. Режиссером стал Дмитрий Тюрин.
Основных персонажей сыграли Александр Робак, Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак.
Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» назначена на 21 апреля
- Автор Дарья
- 09 апреля, 2022. Суббота 03:22
21 апреля на стриминговой площадке PREMIER пройдет долгожданная премьера нового сезона сериала “Эпидемия”, информирует пресс-служба сайта.
Первый сезон шоу основывался на романе Яны Вагнер “Вонгозеро”, сюжет второго является оригинальной работой сценариста Романа Кантора. Режиссером стал Дмитрий Тюрин.
Основных персонажей сыграли Александр Робак, Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак.
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