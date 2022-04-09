ЗАМАНА - Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» назначена на 21 апреля

Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» назначена на 21 апреля

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09 апреля, 2022. Суббота 03:22
Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» назначена на 21 апреля

21 апреля на стриминговой площадке PREMIER пройдет долгожданная премьера нового сезона сериала “Эпидемия”, информирует пресс-служба сайта.

Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» назначена на 21 апреля
Культура

Первый сезон шоу основывался на романе Яны Вагнер “Вонгозеро”, сюжет второго является оригинальной работой сценариста Романа Кантора. Режиссером стал Дмитрий Тюрин.  Основных персонажей сыграли Александр Робак, Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак.

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