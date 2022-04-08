ЗАМАНА - «Тор: Любовь и гром» поставил рекорд по отсутствию трейлера перед премьерой фильма

«Тор: Любовь и гром» поставил рекорд по отсутствию трейлера перед премьерой фильма

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08 апреля, 2022. Пятница 08:25
«Тор: Любовь и гром» поставил рекорд по отсутствию трейлера перед премьерой фильма

Лента «Тор: Любовь и гром» смогла поставить рекорд ещё до своей официальной премьеры в июле текущего года. Согласно статье The Direct, у картины получился самый короткий период времени между первым официальным трейлером, который так и не опубликован, и заявленной датой премьеры.

«Тор: Любовь и гром» поставил рекорд по отсутствию трейлера перед премьерой фильма
Культура

Обычно перед премьерой той или иной картины идёт привычная схема: публикуется трейлер, далее идёт рекламная кампания, а уже в финале лента появляется на больших экранах. Чаще всего это делается за несколько месяцев, а то и почти за год до премьеры фильма, но не в случае с «Тор: Любовь и гром» — до премьеры картины 7 июля остаётся чуть больше 90 дней, а авторы проекта так и не опубликовали ее трейлера.

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