ЗАМАНА - Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022

Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022

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08 апреля, 2022. Пятница 08:16
Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила о победителях премии BAFTA Games Awards 2022. Игрой года стала Returnal, которая также одержала победу ещё в трёх номинациях.

Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022
Культура

Накануне организаторы BAFTA Games Awards рассказали о результатах пользовательского голосования в соцсетях за лучший игровой контроллер в истории. Выиграл в этом голосовании DualSense — геймпад для PlayStation 5.

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