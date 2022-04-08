Накануне организаторы BAFTA Games Awards рассказали о результатах пользовательского голосования в соцсетях за лучший игровой контроллер в истории. Выиграл в этом голосовании DualSense — геймпад для PlayStation 5.
Returnal стала игрой года по версии BAFTA 2022
- Автор Мадина
- 08 апреля, 2022. Пятница 08:16
Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила о победителях премии BAFTA Games Awards 2022. Игрой года стала Returnal, которая также одержала победу ещё в трёх номинациях.
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