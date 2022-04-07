Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста

29-летнего актера Эзру Миллера отстранили от съемок картин корпорации Warner Bros после его ареста, который случился в марте. Такое решение было принято еще 30 марта, об этом информирует Roling Stone.

После скандального поведения Миллера, обвиняемого в хулиганстве и домогательствах в одном из караоке-баров на Гавайях, корпорация Warner Bros и компания DC приостановили работу над фильмами с участием актера. Более того, как заявляют источники, во время съемок кинокомикса «Флэш» (летом прошлого года) Эзра тоже вел себя неадекватно, у него наблюдались частые срывы и отсутствие контроля.