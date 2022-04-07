ЗАМАНА - Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста

Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста

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07 апреля, 2022. Четверг 15:51
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста

29-летнего актера Эзру Миллера отстранили от съемок картин корпорации Warner Bros после его ареста, который случился в марте. Такое решение было принято еще 30 марта, об этом информирует Roling Stone.

Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Культура

После скандального поведения Миллера, обвиняемого в хулиганстве и домогательствах в одном из караоке-баров на Гавайях, корпорация Warner Bros и компания DC приостановили работу над фильмами с участием актера. Более того, как заявляют источники, во время съемок кинокомикса «Флэш» (летом прошлого года) Эзра тоже вел себя неадекватно, у него наблюдались частые срывы и отсутствие контроля.

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