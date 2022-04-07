ЗАМАНА - Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана

Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана

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07 апреля, 2022. Четверг 11:55
Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана

Жители Дагестана активно посещают выставку детского рисунка «Солнечные бусы», которая открылась в Дагестанском государственном театре кукол.

Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана
Культура

Экспозицию приурочили к 90-летию со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой. На выставке можно посмотреть работы учеников детских школ искусств и общеобразовательных учреждений Махачкалы, Каспийска, Дагестанских Огней, Избербаша, Дербента, а также других районов региона.

В центре внимания – темы и мотивы поэзии Фазу Алиевой. Это, например, любовь к родной земле, воспевание общечеловеческих ценностей, прославление народной культуры Дагестана, прославление образа дагестанской женщины и многое другое.

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