Сотни дагестанцев посетили выставку к 90-летию Фазу Алиевой в Театре кукол Дагестана

Экспозицию приурочили к 90-летию со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой. На выставке можно посмотреть работы учеников детских школ искусств и общеобразовательных учреждений Махачкалы, Каспийска, Дагестанских Огней, Избербаша, Дербента, а также других районов региона.

В центре внимания – темы и мотивы поэзии Фазу Алиевой. Это, например, любовь к родной земле, воспевание общечеловеческих ценностей, прославление народной культуры Дагестана, прославление образа дагестанской женщины и многое другое.