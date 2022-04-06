Она рассказала, что играть главную роль не хотела бы, а вот поучаствовать в фильме в роли второго плана согласилась бы. Актриса сообщила о желании стать связующим звеном между разными поколениями. «Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы 2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — отметила Алентова.
Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 10:53
Артистка Вера Алентова заявила о возможном продолжении легендарной картины «Москва слезам не верит».
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