ЗАМАНА - Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»

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06 апреля, 2022. Среда 10:53
Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»

Артистка Вера Алентова заявила о возможном продолжении легендарной картины «Москва слезам не верит».

Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»
Культура

Она рассказала, что играть главную роль не хотела бы, а вот поучаствовать в фильме в роли второго плана согласилась бы. Актриса сообщила о желании стать связующим звеном между разными поколениями. «Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы 2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — отметила Алентова.

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