Актриса Вера Алентова сообщила о продолжении кинофильма «Москва слезам не верит»

Она рассказала, что играть главную роль не хотела бы, а вот поучаствовать в фильме в роли второго плана согласилась бы. Актриса сообщила о желании стать связующим звеном между разными поколениями. «Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы 2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — отметила Алентова.