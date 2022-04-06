Повествование двух проектов будет идти во вселенной картины «Шерлок Холмс» режиссёра Гая Ричи, но пока нет информации о том, что к роли вернётся сам Роберт Дауни-младший. Сайт Variety заявляет, что каждый сериал будет посвящен новому герою, которые будут представлены в ленте «Шерлок Холмс 3».
HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 08:22
Стриминг HBO Max объявил о начале производства двух сериалов по «Шерлоку Холмсу», а их продюсированием займутся Роберт Дауни-младший и Лайонел Уигрэм — об этом информирует The Hollywood Reporter.
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