HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

Стриминг HBO Max объявил о начале производства двух сериалов по «Шерлоку Холмсу», а их продюсированием займутся Роберт Дауни-младший и Лайонел Уигрэм — об этом информирует The Hollywood Reporter.

Повествование двух проектов будет идти во вселенной картины «Шерлок Холмс» режиссёра Гая Ричи, но пока нет информации о том, что к роли вернётся сам Роберт Дауни-младший. Сайт Variety заявляет, что каждый сериал будет посвящен новому герою, которые будут представлены в ленте «Шерлок Холмс 3».