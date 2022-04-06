ЗАМАНА - HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

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06 апреля, 2022. Среда 08:22
HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

Стриминг HBO Max объявил о начале производства двух сериалов по «Шерлоку Холмсу», а их продюсированием займутся Роберт Дауни-младший и Лайонел Уигрэм — об этом информирует The Hollywood Reporter.

HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи
Культура

Повествование двух проектов будет идти во вселенной картины «Шерлок Холмс» режиссёра Гая Ричи, но пока нет информации о том, что к роли вернётся сам Роберт Дауни-младший. Сайт Variety заявляет, что каждый сериал будет посвящен новому герою, которые будут представлены в ленте «Шерлок Холмс 3».

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