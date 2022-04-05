По информации Единой федеральной информационной системы сведений о показах лент, за месяц фильм собрал на больших кинотеатрах России (на 5 апреля) более 1,38 млрд рублей. Это делает «Анчартед: На картах не значится» самой успешной экранизацией компьютерной игры в истории отечественного проката. Ранее первое место в этом рейтинге занимал «Варкрафт» 2016 года. Его рекорд — 1,307 млрд.
«Анчартед» стал самой кассовой лентой по видеоиграм в России
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 15:49
Американская экшен-картина «Анчартед: На картах не значится» поставила рекорд по сборам в России.
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