«Анчартед» стал самой кассовой лентой по видеоиграм в России

По информации Единой федеральной информационной системы сведений о показах лент, за месяц фильм собрал на больших кинотеатрах России (на 5 апреля) более 1,38 млрд рублей. Это делает «Анчартед: На картах не значится» самой успешной экранизацией компьютерной игры в истории отечественного проката. Ранее первое место в этом рейтинге занимал «Варкрафт» 2016 года. Его рекорд — 1,307 млрд.