В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на руководительницу Кулинского межпоселенческого районного культурно-досугового центра Марину Ибрагимову. "Конечно, будет интересная программа. У нас 14 сел [в Кулинском районе Дагестана], и у всех свои народные коллективы - своя форма, свои традиции, своя национальная кухня", — заметила она. Она уточнила, что в мероприятии поучаствуют все поколения Дагестана. "И дети, и молодое поколение, и старшее - все задействованы в этом празднике", — отметила Ибрагимова.