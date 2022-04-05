ЗАМАНА - В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур

В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур

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05 апреля, 2022. Вторник 10:52
В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур

Фестиваль "Наследие Дагестана - богатство мира", который направлен на популяризацию культур народов региона, собираются провести этим летом на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур
Культура

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на руководительницу Кулинского межпоселенческого районного культурно-досугового центра Марину Ибрагимову. "Конечно, будет интересная программа. У нас 14 сел [в Кулинском районе Дагестана], и у всех свои народные коллективы - своя форма, свои традиции, своя национальная кухня", — заметила она. Она уточнила, что в мероприятии поучаствуют все поколения Дагестана. "И дети, и молодое поколение, и старшее - все задействованы в этом празднике", — отметила Ибрагимова.

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