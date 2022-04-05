Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на руководительницу Кулинского межпоселенческого районного культурно-досугового центра Марину Ибрагимову. "Конечно, будет интересная программа. У нас 14 сел [в Кулинском районе Дагестана], и у всех свои народные коллективы - своя форма, свои традиции, своя национальная кухня", — заметила она. Она уточнила, что в мероприятии поучаствуют все поколения Дагестана. "И дети, и молодое поколение, и старшее - все задействованы в этом празднике", — отметила Ибрагимова.
В Дагестане на средства гранта проведут фестиваль национальных культур
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 10:52
Фестиваль "Наследие Дагестана - богатство мира", который направлен на популяризацию культур народов региона, собираются провести этим летом на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.
Последнее от Мадина
- Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах
- Профилактика наркомании — предупредить проще, чем лечить
- Учреждения Минтруда Дагестана оказывают комплексную помощь гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины
- Гуманитарная помощь от регионального Управления Росреестра
- Туристический ролик компании РГВК «Дагестан» будут транслировать в поездах дальнего следования