ЗАМАНА - Создатель «Игры в кальмара» снимет «Клуб убийства стариков» по Умберто Эко

Создатель «Игры в кальмара» снимет «Клуб убийства стариков» по Умберто Эко

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05 апреля, 2022. Вторник 09:51
Создатель «Игры в кальмара» снимет «Клуб убийства стариков» по Умберто Эко

Создатель популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк объявил о производстве нового проекта для Netflix. В его основу ляжет произведение известного писателя и исследователя Умберто Эко.

Создатель «Игры в кальмара» снимет «Клуб убийства стариков» по Умберто Эко
Культура

Дон-хёк дал общение, что новый сериал станет «еще одним скандальным проектом». «Он еще страшнее, чем „Игра в кальмара“», — заявил создатель. Он шутливо заметил, что зрители после просмотра шоу какое-то время будут избегать стариков.

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