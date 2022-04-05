Дон-хёк дал общение, что новый сериал станет «еще одним скандальным проектом». «Он еще страшнее, чем „Игра в кальмара“», — заявил создатель. Он шутливо заметил, что зрители после просмотра шоу какое-то время будут избегать стариков.
Создатель «Игры в кальмара» снимет «Клуб убийства стариков» по Умберто Эко
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 09:51
Создатель популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк объявил о производстве нового проекта для Netflix. В его основу ляжет произведение известного писателя и исследователя Умберто Эко.
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