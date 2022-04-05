ЗАМАНА - Netflix начал съемки нового сезона "Ведьмака"

Netflix начал съемки нового сезона "Ведьмака"

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05 апреля, 2022. Вторник 08:12
Netflix начал съемки нового сезона &quot;Ведьмака&quot;

Netflix объявил о старте съемок 3 сезона сериала "Ведьмак". Они сообщили об этом на официальной странице шоу в социальных сетях.

Netflix начал съемки нового сезона "Ведьмака"
Культура

"3 сезон "Ведьмака" официально снимается", — отметили авторы проекта.

Его продолжение было заявлено осенью прошлого года.

Главных персонажей в сериале играют Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири).

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