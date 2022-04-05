"3 сезон "Ведьмака" официально снимается", — отметили авторы проекта.
Его продолжение было заявлено осенью прошлого года.
Главных персонажей в сериале играют Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири).
Netflix объявил о старте съемок 3 сезона сериала "Ведьмак". Они сообщили об этом на официальной странице шоу в социальных сетях.
"3 сезон "Ведьмака" официально снимается", — отметили авторы проекта.
Его продолжение было заявлено осенью прошлого года.
Главных персонажей в сериале играют Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири).
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