ЗАМАНА - «Бумер» выйдет в повторный прокат

«Бумер» выйдет в повторный прокат

Автор
01 апреля, 2022. Пятница 08:23
«Бумер» выйдет в повторный прокат

Дилогия «Бумер» снова появится на больших экранах, информирует компания «Наше кино».

«Бумер» выйдет в повторный прокат
Культура

Повторные показы российских картин связаны с отменой фильмов западного производства в России. Недавно в кинотеатрах снова показали «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова и собрали более 60 млн долларов. Ленты «Бумер» и «Бумер 2» Петра Буслова можно будет посмотреть на больших экранах с 21 апреля.

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top