«Бумер» выйдет в повторный прокат

Повторные показы российских картин связаны с отменой фильмов западного производства в России. Недавно в кинотеатрах снова показали «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова и собрали более 60 млн долларов. Ленты «Бумер» и «Бумер 2» Петра Буслова можно будет посмотреть на больших экранах с 21 апреля.