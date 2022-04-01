Повторные показы российских картин связаны с отменой фильмов западного производства в России. Недавно в кинотеатрах снова показали «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова и собрали более 60 млн долларов. Ленты «Бумер» и «Бумер 2» Петра Буслова можно будет посмотреть на больших экранах с 21 апреля.
«Бумер» выйдет в повторный прокат
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 08:23
Дилогия «Бумер» снова появится на больших экранах, информирует компания «Наше кино».
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