В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии

Так, дату премьеры сериала перенесли на 2 дня — с 25 мая на 27 число, то есть на пятницу той же недели. Почему было принято такое решение неизвестно, но это может быть как-то связано с релизами проектов Marvel, новые эпизоды которых теперь становятся доступны к просмотру по средам. Вторая новость была особенно радостной для фанатов: в день премьеры выйдут сразу 2 эпизода. Всего их будет 6.