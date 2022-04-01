Так, дату премьеры сериала перенесли на 2 дня — с 25 мая на 27 число, то есть на пятницу той же недели. Почему было принято такое решение неизвестно, но это может быть как-то связано с релизами проектов Marvel, новые эпизоды которых теперь становятся доступны к просмотру по средам. Вторая новость была особенно радостной для фанатов: в день премьеры выйдут сразу 2 эпизода. Всего их будет 6.
В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 08:18
Кинокомпания Lucasfilm опубликовала новый промо-ролик шоу про Оби-Вана Кеноби, в котором исполнитель главной роли Юэн Макгрегор рассказал несколько важных новостей.
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