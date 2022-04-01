ЗАМАНА - В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии

В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии

Автор
01 апреля, 2022. Пятница 08:18
В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала новый промо-ролик шоу про Оби-Вана Кеноби, в котором исполнитель главной роли Юэн Макгрегор рассказал несколько важных новостей. 

В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии
Культура

Так, дату премьеры сериала перенесли на 2 дня — с 25 мая на 27 число, то есть на пятницу той же недели. Почему было принято такое решение неизвестно, но это может быть как-то связано с релизами проектов Marvel, новые эпизоды которых теперь становятся доступны к просмотру по средам.  Вторая новость была особенно радостной для фанатов: в день премьеры выйдут сразу 2 эпизода. Всего их будет 6. 

Прочитано 10 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top