ЗАМАНА - HBO покажет приквел «Игры престолов» «Дом дракона» 21 августа

HBO покажет приквел «Игры престолов» «Дом дракона» 21 августа

Автор
31 марта, 2022. Четверг 09:29
HBO покажет приквел «Игры престолов» «Дом дракона» 21 августа

Стриминговая площадка HBO Max объявила, что сериал «Дом дракона» выйдет 21 августа. Режиссером приквела «Игры престолов» стал ее автор Мигель Сапочник.

HBO покажет приквел «Игры престолов» «Дом дракона» 21 августа
Культура

«Дом дракона» повествует о событиях за сотни лет от описанных в «Игре престолов». Шоу посвящено временам правления легендарной династии Таргариен в Вестеросе. В создании сценария к проекту принимал участие автор книг Джордж Мартин.

Прочитано 42 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top