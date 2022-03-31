«Дом дракона» повествует о событиях за сотни лет от описанных в «Игре престолов». Шоу посвящено временам правления легендарной династии Таргариен в Вестеросе. В создании сценария к проекту принимал участие автор книг Джордж Мартин.
HBO покажет приквел «Игры престолов» «Дом дракона» 21 августа
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 09:29
Стриминговая площадка HBO Max объявила, что сериал «Дом дракона» выйдет 21 августа. Режиссером приквела «Игры престолов» стал ее автор Мигель Сапочник.
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