ЗАМАНА - Данила Козловский сыграет врача в новом мистическом сериале

Данила Козловский сыграет врача в новом мистическом сериале

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30 марта, 2022. Среда 15:22
Данила Козловский сыграет врача в новом мистическом сериале

Популярный российский актер Данила Козловский сыграет главную роль в мистическом шоу «13 клиническая».

Данила Козловский сыграет врача в новом мистическом сериале
Культура

Сериал повествует о клинике, в которой медики борются со сверхъестественными явлениями. Релиз проект назначен на 2022 год, информирует пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Как сообщают авторы, «13 клиническая» не будет похожа ни на один сериал о врачах. «Это абсолютно оригинальный сценарий, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими фактами», — сообщил Козловский.

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