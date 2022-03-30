Данила Козловский сыграет врача в новом мистическом сериале

Сериал повествует о клинике, в которой медики борются со сверхъестественными явлениями. Релиз проект назначен на 2022 год, информирует пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Как сообщают авторы, «13 клиническая» не будет похожа ни на один сериал о врачах. «Это абсолютно оригинальный сценарий, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими фактами», — сообщил Козловский.