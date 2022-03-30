ЗАМАНА - HBO Max снимет сериал о происхождении Пеннивайза из «Оно»

HBO Max снимет сериал о происхождении Пеннивайза из «Оно»

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30 марта, 2022. Среда 11:29
HBO Max снимет сериал о происхождении Пеннивайза из «Оно»

Стриминговая площадка HBO Max начала подготовку к съемкам шоу по книге Стивена Кинга «Оно». Исполнительным продюсером проекта стал автор полнометражного фильма 2017-го года Энди Мускетти.

HBO Max снимет сериал о происхождении Пеннивайза из «Оно»
Культура

Продюсерами сериала также стали Барбара Мускетти и Джейсон Фукс, который уже подготовил сценарий. Рабочее название шоу — «Добро пожаловать в Дерри». Повествование будет идти в 60-е годы 20 века: еще до событий, происходивших в первой части «Оно». В сериале расскажут историю происхождения клоуна Пеннивайза (главного злодея).

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