«Бэтмен» Мэтта Ривза стал популярнее «Бэтмена против Супермена» в США

Новая экранизация комиксов о Темном рыцаре собрала 332 млн долларов, тогда как картина Снайдера собрала там же 330 млн долларов. В мире фильм Снайдера собрал 873 млн долларов, а «Бэтмен» Ривза пока только 670 млн долларов. Эксперты заявляют, что после провала проката в Китае обойти по сборам «Бэтмен против Супермена» новая экранизация о Темном рыцаре не сможет. На большие экраны «Бэтмен» вышел 1 марта.