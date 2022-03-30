Новая экранизация комиксов о Темном рыцаре собрала 332 млн долларов, тогда как картина Снайдера собрала там же 330 млн долларов. В мире фильм Снайдера собрал 873 млн долларов, а «Бэтмен» Ривза пока только 670 млн долларов. Эксперты заявляют, что после провала проката в Китае обойти по сборам «Бэтмен против Супермена» новая экранизация о Темном рыцаре не сможет. На большие экраны «Бэтмен» вышел 1 марта.
«Бэтмен» Мэтта Ривза стал популярнее «Бэтмена против Супермена» в США
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 09:51
Блокбастер «Бэтмен» Мэтта Ривза обогнал по сборам в прокате в США ленту Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
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