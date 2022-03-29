ЗАМАНА - Sony показала фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Sony показала фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится»

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29 марта, 2022. Вторник 11:36
Sony показала фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Компания Sony Pictures показала отрывок из картины «Анчартед: На картах не значится» Рубена Фляйшера. 10-минутный ролик можно посмотреть на YouTube.

Ролик опубликован для поднятия интереса к ленте перед ее цифровым релизом. В видео можно увидеть знаменитый отрывок из самолета, отсылающий к игре Uncharted 3. Мировая премьера блокбастера «Анчартед: На картах не значится» прошла 8 февраля. Цифровой релиз назначен на 10 мая 2022 года.

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