Sony показала фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Компания Sony Pictures показала отрывок из картины «Анчартед: На картах не значится» Рубена Фляйшера. 10-минутный ролик можно посмотреть на YouTube.

Ролик опубликован для поднятия интереса к ленте перед ее цифровым релизом. В видео можно увидеть знаменитый отрывок из самолета, отсылающий к игре Uncharted 3. Мировая премьера блокбастера «Анчартед: На картах не значится» прошла 8 февраля. Цифровой релиз назначен на 10 мая 2022 года.