Вышел новый трейлер «Базза Лайтера» на премии «Оскар»

Его премьера прошла на кинопремии «Оскар». Озвучивший главного персонажа актёр Крис Эванс даже записал перед роликом поздравление для Троя Коцура, получившего награду за роль второго плана в картине «CODA: Ребёнок глухих родителей». Релиз новой анимационной картины Pixar назначен на 21 июня текущего года. Мультфильм повествует о жизни космического рейнджера, послужившего прототипом для куклы из классической ленты Pixar «История игрушек».