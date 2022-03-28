Его премьера прошла на кинопремии «Оскар». Озвучивший главного персонажа актёр Крис Эванс даже записал перед роликом поздравление для Троя Коцура, получившего награду за роль второго плана в картине «CODA: Ребёнок глухих родителей». Релиз новой анимационной картины Pixar назначен на 21 июня текущего года. Мультфильм повествует о жизни космического рейнджера, послужившего прототипом для куклы из классической ленты Pixar «История игрушек».
Вышел новый трейлер «Базза Лайтера» на премии «Оскар»
- Автор Мадина
- 28 марта, 2022. Понедельник 15:21
Стал доступен для просмотра новый официальный трейлер мультфильма «Базз Лайтер» — спин-оффа «Истории игрушек».
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