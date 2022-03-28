Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль

В этой категории также были заявлены следующие актеры: Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Эндрю Гарфилд (музыкальная картина «Тик-так-бум»). Смит начал свою речь со слов «Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи». Принимая статуэтку, актер плакал так интенсивно, что трансляцию пришлось приостановить заставкой «Оскара».