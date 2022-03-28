В этой категории также были заявлены следующие актеры: Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Эндрю Гарфилд (музыкальная картина «Тик-так-бум»). Смит начал свою речь со слов «Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи». Принимая статуэтку, актер плакал так интенсивно, что трансляцию пришлось приостановить заставкой «Оскара».
Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль
- Автор Мадина
- 28 марта, 2022. Понедельник 08:11
Знаменитый голливудский актер Уилл Смит выиграл статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за биографическую ленту «Король Ричард», пишет ТАСС.
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