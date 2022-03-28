ЗАМАНА - Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль

Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль

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28 марта, 2022. Понедельник 08:11
Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит выиграл статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за биографическую ленту «Король Ричард», пишет ТАСС.

Уилл Смит завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль
Культура

В этой категории также были заявлены следующие актеры: Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Эндрю Гарфилд (музыкальная картина «Тик-так-бум»). Смит начал свою речь со слов «Ричард Уильямс бы яростным защитником своей семьи». Принимая статуэтку, актер плакал так интенсивно, что трансляцию пришлось приостановить заставкой «Оскара».

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